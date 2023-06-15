У Росії за ґратами помер проукраїнський активіст

У спецприймальнику російського міста Ростов-на-Дону помер 40-річний активіст Анатолій Березіков, який поширював листівки орієнтованого на російських військових українського проєкту «Хочу жить». Про це повідомила адвокатка Ірина Гак, вона підозрює, що її підзахисний міг загинути внаслідок тортур, інформує «ОВД-Інфо».

Гак розповіла, що напередодні бачила у Березікова сліди від електрошокера. Він говорив, що йому погрожували вбивством. 14 червня вона приїхала до спецприймальника і побачила медичну машину, куди заносили тіло чоловіка.

За словами захисниці, 10 травня у Березікова вдома відбувався так званий огляд. Фактично це був обшук, але жодних документів про це силовики не предʼявили. Того дня, як розповів Березіков адвокатці, йому зламали ребра.

21 травня Березікову не дали вийти зі спецприймальника, а знову відправили під адміністративний арешт за статтею про дрібне хуліганство. Він розповідав адвокатці, що перед судом співробітники відділу поліції №4 вивезли його за місто, де катували електрошокером та вимагали відмовитися від захисту. 31 травня Березіков був утретє поміщений до спецприймальника – на 15 діб за статтею про дрібне хуліганство.

Гак підкреслила, що на всіх побаченнях її підзахисний розповідав про тиск, насильство та погрози. За його словами, силовики погрожували відправити його на війну.

Усі клопотання адвоката та скарги Березікова були відхилені федеральною суддею Ленінського районного суду Ростова-на-Дону Євангелєвською (імʼя не називається – ред.).