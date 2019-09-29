У Москві похвалили Зеленського за відповідність між словами і діями

У Москві похвалили президента України Володимира Зеленського за відповідність між його словами і діями.

Із твердженням про те, що в українській політиці за президентства Володимира Зеленського поки немає суперечностей між заявами і діями, як це було за Петра Порошенка, виступила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

«Поки я не бачу суперечностей, які я, наприклад, раніше спостерігала в українській політиці, між заявами і, можливо, якимись кулуарними переговорами і безпосередніми діями. От раніше це все було на суперечностях, приходили люди, які говорили про мир, а насправді вони робили все, щоб була війна. Тут є бажання змінити цю ситуацію», – сказала вона в ефірі програми «Велика гра» на російському державному телевізійному «Першому» телеканалі. Ця програма через різницю в часі вже була в ефірі на Далекому сході Росії, цитує слова Захарової російське державне агентство «ТАСС» із Південно-Сахалінська. В Москві і в європейській частині Росії трансляція програми запланована на наступні години.

За словами Захарової, як їх наводить агентство, з розмови президента США Дональда Трампа і Зеленського очевидно, що президент України – людина, «яка хоче зробити щось для своєї країни».

Критики Зеленського, в першу чергу в Україні, вважають, що нинішній президент України змінив державну позицію на значно більш схильну до поступок перед вимогами Росії, ніж була за президентства Порошенка. Прихильники Зеленського, а також Москва заперечують таке трактування.

У згаданій розмові Трампа й Зеленського, відповідно до її викладу, що його оприлюднив Білий дім, президент США тиснув на українського керівника, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена; відтак через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах у Конгресі проти нього почали процедуру імпічменту. Трамп, а слідом за ним і Зеленський заявили, що то не був тиск.

Крім того, в тій розмові Зеленський, підігруючи Трампові, критично відгукувався про європейських союзників України – керівників Німеччини і Франції, – які надають підтримку Києву в боротьбі проти агресії Росії.