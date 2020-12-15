У Росії сталася пожежа в будинку для літніх людей, 11 загиблих

11 людей загинули в результаті пожежі, що сталася вночі 15 грудня в приватному будинку для літніх людей у селі Ішбулдіно в російському регіоні Башкортостан, повідомляють російські інформагенції.

Одноповерхова дерев’яна будівля згоріла повністю, площа пожежі склала 72 квадратних метри. Одній співробітниці і ще трьом гостям пансіонату вдалося врятуватися.

За попередніми даними, причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем.

Слідчий комітет порушив за фактом пожежі в Ішбулдіно кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності (стаття передбачає до чотирьох років позбавлення волі).

В адміністрації Абзеліловського району, до якого належить село Ішбулдіно, повідомили, що пансіонат, у якому сталася пожежа, працював легально, але не мав права на цілодобове розміщення гостей. Також там зазначили, що будинок для літніх людей був перевантажений, будівля була розрахована на одночасне надання послуг не більш як 10 клієнтам.