Росія: у Свердловській області палають склади з порохом

У селищі Первомайський Свердловської області Росії спалахнули два склади з порохом, вогонь загрожує ще 18 складам, у кожному може зберігатися до 20 тонн вибухівки, повідомляє російська державна агенція ТАСС.

Згідно з повідомленням влади, причиною загоряння стали лісові пожежі. У місті Реж, до складу якого входить селище, розташоване підприємство з утилізації боєприпасів та виробництва промислової вибухівки. Влада розпочала евакуацію населення.

У селищі живе 400 осіб, людей вивозять автобусами, повідомляє місцеве МНС. Чи стосуватиметься евакуація інших розташованих поруч населених пунктів, не повідомляється.

Підприємство з утилізації боєприпасів працює у Режі з 2001 року, на території колишнього оборонного Режевського хімічного заводу. Про його участь у виробництві військової продукції не повідомлялося.

Підприємство, згідно з відкритими джерелами, випускає детонатори та свердловинні заряди для гірничих робіт з військового пороху та твердого ракетного палива.