У наметовому таборі в Росії в пожежі загинули 4 дітей

Унаслідок пожежі в дитячому наметовому таборі в Хабаровському краї в Росії загинули четверо дітей, ще дев’ятеро постраждали. У перших повідомленнях про трагедію йшлося про одну загиблу дівчинку, згодом ще дві дівчинки та хлопчик померли в реанімації.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом пожежі. За повідомленнями, персонал табору намагався загасити вогонь самостійно і пізно викликав пожежників. За попередньою інформацією, згоріли 20 наметів. Всього в таборі перебували 189 дітей віком від 7 до 15 років.

Уповноважена з прав дитини Хабаровського краю Вікторія Трегубенко стверджує, що адміністрація табору приховала від перевірок факт перебування дітей у наметах.

Влада обіцяє виділити родинам загиблих по одному мільйону рублів. У Хабаровському краї оголосили триденну жалобу.