Росія провела навчальні пуски балістичних ракет

Міністерство оборони Росії провело навчальні пуски балістичних ракет «Синева» і «Булава» з атомних підводних човнів «Тула» і «Юрій Долгорукий». Про це повідомляє сайт відомства. Випробування проведені на наступний день після того, як президент Росії Володимир Путін пообіцяв «симетричну відповідь» на пуск наземного варіанту крилатої ракети «Томагавк» у США.

Російські ракети були випущені з наближеного до полюсу району Північного Льодовитого океану і з акваторії Баренцева моря. Вони успішно вразили навчальні цілі на полігонах в Архангельській області і на Камчатці, повідомляє міністерство оборони Росії.

2 серпня США офіційно припинили свою участь у Договорі про ракети середньої і меншої дальності. У Вашингтоні вважають, що прийнята на озброєння в Росії ракета 9М729 «Новатор» порушує умови документа. Росія ці звинувачення відкидає, але також призупинила свою участь у договорі.

18 серпня Пентагон випробував наземний варіант ракети «Томагавк» у рамках розробки нового покоління ракет середнього радіусу дії. Путін доручив міністерству оборони, МЗС та іншим відомствам «вжити вичерпних заходів з підготовки симетричної відповіді» на запуск.