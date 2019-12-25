Росія: правозахисник домагається кримінальної справи проти Путіна як «кримінального авторитета»

У Росії юрист і правозахисник Микита Томилов із міста Єкатеринбурга попросив Міністерство внутрішніх справ країни порушити кримінальну справу проти президента Володимира Путіна за новою статтею про кримінальних авторитетів.

Як розповів він опозиційному інтернет-виданню «МБХ медіа», Путін, на його думку, є «головою злочинного синдикату, що складається з міністрів, керівників спецслужб, а також інших осіб, які займають керівні посади в країні», і тим порушив статтю 210.1 Кримінального кодексу Росії «Займання вищого становища у злочинній ієрархії». Цю статтю запровадили у квітні цього року з ініціативи самого Путіна.

За словами правозахисника, скарга була направлена не для того, щоб насправді притягнути Путіна до кримінальної відповідальності. «Мені цікавіша відповідь МВС із цього питання. Ми всі розуміємо, що президент користується повною недоторканністю. Мені цікаво, як вони будуть відповідати», – пояснив правозахисник.

Микита Томилов працював у Міжрегіональному центрі прав людини в Єкатеринбурзі. Він захищав затриманих на акціях протесту проти будівництва храму Святої Катерини на місці скверу біля Єкатеринбурзького театру драми.