У Москві відбулися протести проти змін до конституції, запропонованих Путіним

Поблизу будівлі адміністрації російського президента в центрі Москви 18 січня відбулася серія одиночних пікетів проти зміни конституції, повідомляє «МБХ медіа». Поправки запропонував президент Росії Володимир Путін, для їхньої розробки сформована комісія з зірок, політиків і юристів.

Акцію з пікетуванням організував муніципальний депутат Ілля Азар, на думку якого Путін «здійснив конституційний переворот». Поліція затримала на акції двох прокремлівських активістів, які розірвали плакати учасників.

Інший муніципальний депутат Юлія Галяміна закликала тих, хто виступає проти запропонованих Путіним поправок, приєднатися до узгодженої ходи пам’яті адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової, яка відбудеться в Москві 19 січня. Влада попередила, що участь у ході з неузгодженими гаслами може бути розцінена як правопорушення.

Путін запропонував перерозподілити повноваження між гілками влади, наділити повноваженнями Державну раду і дозволити їйзвільняти суддів Верховного і Конституційного судів. Це наймасштабніші політичні реформи в історії Росії після схвалення Конституції в 1993 році.

Багато експертів вважають, що за допомогою поправок Путін планує спростити собі збереження влади в країні після завершення його президентського терміну. У 2024 році Путін не може балотуватися в президенти Росії через те, що Конституція забороняє йому обіймати цю посаду більше двох термінів поспіль.