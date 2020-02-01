У Росії патріарх Кирило пропонує включити Бога до конституції

Російські інформаційні агентства повідомили 1 лютого про пропозицію патріарха Кирила вписати до конституції Росії згадку про Бога, інформує російська служба Радіо Свобода. Він закликав молитися і працювати, щоб «і в нашому основному законі згадувався Бог». «Тому що більшість російських громадян у Бога вірять», – сказав Кирило.

Він наголосив, що говорить не лише про православних. Кирило вважає, що віра в Бога – висока ідея, яка формує особисту, громадську і політичну моральність. Предстоятель Російської православної церкви запропонував розпочати дискусію про необхідність таких змін та доповнень.

15 січня президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам оголосив про намір змінити Конституцію. Була створена спеціальна комісія, члени якої опрацьовують пропозиції громадян.