У Росії передали до суду справу колишнього міністра транспорту України

У Росії передали до суду справу колишнього міністра транспорту й колишнього народного депутата Миколи Рудковського, повідомила Генеральна прокуратура Росії.

Йому інкримінують участь у нападі на службові приміщення й транспортні засоби осіб, які користуються міжнародним захистом, здійснений з метою ускладнення міжнародних відносин.

У Росії стверджують, що Рудковський 14 червня 2014 року у часи роботи народним депутатом разом із представниками організації «Правий сектор» взяв участь у нападі на російське посольство в Києві.

У вересні 2018 року колишнього українського посадовця затримали на території Росії й заарештували.

Рудковський був міністром транспорту та зв’язку у 2006-2007 роках і народним депутатом четвертого, п’ятого й сьомого скликань, входив до фракцій Соціалістичної партії й Партії регіонів.