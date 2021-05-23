Росія подарувала Сербії 30 танків і 30 бронетранспортерів

Росія подарувала Сербії 30 танків Т-72 і 30 бронетранспортерів БРДМ-2, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Сербський міністр оборони на урочистостях, які влаштували з цього приводу, зазначив, що йдеться про допомогу вартістю 75 мільйонів євро. Ідеться про модернізовані типи танків і бронетранспортерів, уточнив міністр і додав, що згадані засоби – «найкраще, що наразі мають сербські сухопутні сили».

Посол Російської Федерації у Белграді Олександр Боцан-Харченко стверджує, що Росія таким чином «сприяє зміцненню суверенітету, цілісності, оборонної спроможності та нейтрального статусу Сербії».

У Сербії 23 травня завершилися спільні навчання спеціальних підрозділів збройних сил Сербії й Росії, які тривали тиждень. Державне телебачення повідомляє, що йшлося про перші в історії спільні навчання елітних підрозділів двох країн. У них взяли участь 400 військовослужбовців, які, зокрема, тренували військові дії проти ворожих терористичних груп.