Швеція повідомила про порушення її повітряного простору російськими літаками

Військові Швеції повідомили, що літак-розвідник і два винищувачі Військово-повітряних сил Росії ненадовго порушили напередодні шведський повітряний простір над балтійським узбережжям країни.

Як заявили Збройні сили Швеції, інцидент стався 19 січня: розвідник Іл-20 і два винищувачі Су-27 пролетіли біля міста Карлсхамн на півдні Швеції. При цьому вони без дозволу ввійшли у шведський повітряний простір, про що військові доповіли урядові своєї країни.

У Москві заперечили це повідомлення. Як заявили в Міністерстві оборони Росії, «всі польоти відбуваються в суворій відповідності до міжнародних правил, що регулюють використання повітряного простору, без порушень кордонів інших країн».

Інцидент стався в час посилення російської військово-морської і військово-повітряної присутності в регіоні Балтійського моря. Останнім часом уже не раз повідомляли про порушення російськими військовими літаками повітряного простору інших держав.