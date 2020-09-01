Уряд Росії прогнозує рекордні втрати населення в 2020 році

Населення Росії на тлі пандемії за підсумками 2020 року скоротиться на 158 тисяч осіб, це є максимумом за 14 років. Про це повідомляє РБК з посиланням на проєкт єдиного плану уряду з досягнення національних цілей розвитку Росії на період до 2024 року і на плановий період до 2030 року. Більш масштабне скорочення спостерігалося в Росії в 2006 році, коли населення країни зменшилося на 374 тисячі осіб.

Як випливає з документа, справжність якого підтвердили два джерела, близьких до уряду, в 2020 році чисельність населення зменшиться в п’ять разів швидше, ніж у 2019 році. За січень-червень на тлі пандемії смертність зросла на 3,1 відсотка, а народжуваність знизилася на 5,4 відсотка порівняно з тим же періодом 2019 року. Згідно з прогнозом, після епідемії COVID-19 населення Росії може почати рости тільки з 2022 року.

Скорочення народжуваності фіксується у 80 з 85 російських регіонів. Приплив мігрантів не може компенсувати природне скорочення. При цьому можливості забезпечення природного зростання населення за рахунок стимулювання народжуваності обмежені, оскільки в Росії знижується кількість жінок у репродуктивному віці.