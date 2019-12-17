Росія: рядовий Шамсутдінов, який убив вісьмох, став потерпілим у справі про «дідівщину»

Рядовий російської армії Раміль Шамсутдінов, який застрелив вісім осіб у військовій частині Забайкалля, став потерпілим у справі про «порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями», повідомив адвокат солдата Руслан Нагієв. За його словами, кримінальна справа про «дідівщину» порушена центральним апаратом Слідчого комітету Росії.

Нагієв також повідомив, що спілкувався з Шамсутдіновим у СІЗО. Заарештований за вбивство товаришів по службі розповів йому, що перед цим, перебуваючи на бойовому чергуванні, не спав три доби. Спати йому не давали офіцери, погрожуючи в разі непокори занурити головою в унітаз. Також Шамсутдінов стверджує, що під час вбивства діяв несвідомо.

25 жовтня у військовій частині №54160 у селищі Гірський Забайкальського краю рядовий Раміль Шамсутдинов застрелив вісім чоловік, у тому числі двох офіцерів. Згідно зі свідченнями солдата, він піддавався знущанням з боку товаришів по службі, а один із офіцерів погрожував йому зґвалтуванням. Батько рядового також розповів, що його син останнім часом скаржився на нестерпні умови служби.

У Міністерстві оборони спочатку заперечували факт нестатутних відносин у військовій частині. Спеціальна комісія не підтвердила фактів насильства над рядовим. У відомстві заявили, що солдат міг прийняти за загрозу зґвалтування висловлену в нецензурній формі обіцянку командира покарати його.

Пізніше в Міноборони визнали, що у Шамсутдінова був конфлікт з одним із офіцерів і що командири військової частини відправили рядового в караул, порушивши наказ керівника відомства Сергія Шойгу.

Заступник головного військового прокурора Росії Сергій Скребець повідомив, що в 2019 році кількість насильницьких злочинів у російській армії зросла. За офіційними даними, з початку року від свавілля командирів постраждали понад 100 військовослужбовців.