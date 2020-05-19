Студент Жуков поскаржився в ЄСПЛ на політичне переслідування в Росії

Засуджений у Росії на три роки умовно у так званій «московській справі» студент Вищої школи економіки Єгор Жуков поскаржився в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на політичне переслідування. Про це пише видання «Ведомости» з посиланням на керівника міжнародної практики правозахисної групи «Агора» Кирила Коротєєва.

У скарзі Жуков доводить, що його кримінальне переслідування і вирок були політично мотивованими, і він був покараний за легітимні висловлювання з критикою чинної влади.

Жуков вважає, що вирок став актом залякування, і просить ЄСПЛ визнати це порушенням статті 18 європейської Конвенції, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей, ніж ті, для яких вони були передбачені. Активіст також вважає, що судом було порушено принцип рівності сторін під час розгляду справи і його особисте право на свободу вираження поглядів.

ЄСПЛ нечасто застосовує 18-ту статтю Конвенції, відзначають в «Агорі». Досі серед росіян жертвами політичного переслідування в Страсбурзі визнані тільки колишній медіамагнат Володимир Гусинський і опозиціонер Олексій Навальний. Однак правозахисники вважають, що скарга Жукова є саме таким випадком, оскільки однією з важливих цілей переслідування активіста було унеможливити його участь у виборчій кампанії в Москві. Жуков був членом штабу опозиційного кандидата Дмитра Гудкова, якому відмовили в реєстрації.

Єгор Жуков був заарештований після акції протесту 27 липня 2019 року, учасники якої вимагали проведення в Москві чесних виборів. Спочатку йому інкримінували статтю про «масові заворушення», але потім ці звинувачення зняли і висунули нові – за ролики в YouTube, які, за твердженням влади, містили заклики до екстремізму. Жуков звинувачення відкидає і називає своє переслідування політично мотивованим.

6 грудня суд у Москві присудив йому 3 роки умовно з позбавленням права займатися адмініструванням сайтів на 2 роки.