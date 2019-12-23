Росія: на розробку Superjet New виділять додатково чверть мільярда доларів

Міністерство промисловості і торгівлі Росії має намір виділити додатково майже 15 мільярдів рублів (це майже 250 мільйонів доларів) на розробку літака Superjet New, в якому максимальна кількість деталей буде російського виробництва, повідомляє РБК.

Таким чином, загальна вартість розробки нового літака вже перевищила 18 мільрядів рублів. У травні міністерство і компанія «Цивільні літаки Сухого» уклали перший контракт за програмою Superjet на 3,5 мільярда рублів. На 2021 рік заплановане укладення нового договору, сума якого поки невідома.

Літак Superjet New має бути створений до 2024 року. Це модифікація літака Superjet 100, який експлуатують із 2011 року. Планується, що частка російських компонентів у новій моделі становитиме до 60%.

Superjet 100 – перший цивільний лайнер, розроблений у Росії з нуля. З 2011 до 2018 року було поставлено 183 машини SSJ-100.

Авіакомпанії повідомляють про проблеми з його експлуатацією: низький наліт, малий ресурс двигуна і довге постачання деталей. Це змусило відмовитися від літака всіх іноземних замовників.

Компанія «Цивільні літаки Сухого» не виконала річний план продажів лайнера Superjet Business Jet 100. До середини грудня замовнику відправили один літак із запланованих 16. На думку експертів, це пов’язане і з катастрофою літака в московському аеропорту Шереметьєво 5 травня, жертвами якої стала 41 людина.