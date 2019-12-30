У Росії затримали нову групу «свідків Єгови»

У російському місті Мурманську слідчі затримали прихильників релігійного об'єднання «Свідки Єгови», діяльність якого заборонена в Росії. Про це повідомив сайт «Север.Реалии» з посиланням на регіональне управління Слідчого комітету.

Слідчі разом зі співробітниками Федеральної служби безпеки провели обшуки за п'ятьма адресами, де перебували послідовники руху. У відомстві стверджують, що члени релігійної організації з квітня 2017 року проводили збори і поширювали релігійну літературу серед жителів Мурманська. Порушено кримінальну справу за статтею про участь у діяльності екстремістської організації.

У грудні у Вологді було порушено аналогічну кримінальну справу стосовно 45-річного керівника і 67-річного послідовника організації «Свідки Єгови». У Южно-Сахалінську порушили дві кримінальні справи щодо послідовників Свідків Єгови Олександра Козлітіна і Євгена Еліна. У Пензі суд засудив до шести років колонії лідера релігійної громади Володимира Алушкіна.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. При цьому, як зазначав Правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».