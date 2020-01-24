Росія: суд вирішив, що двоє свідків Єгови мають сплатити штрафи на сотні тисяч рублів

Суд у російському місті Мурманськ засудив двох свідків Єгови, Романа Маркіна і Віктора Трофимова, до штрафів на суму 350 і 300 тисяч рублів відповідно (це майже 140 і 120 тисяч гривень) за організацію діяльності екстремістської організації. Про це повідомляє сайт релігійного руху.

Сторона обвинувачення вимагала засудити Маркіна до шести років колонії, а Трофимова до шести років і п'яти місяців колонії.

Кримінальна справа проти Трофимова та ще двох послідовників релігійного руху була порушена в квітні 2018 року. До цього ФСБ встановила в квартирах цих людей приховані відеокамери. Спільні молитви і читання Біблії слідство трактувало як «організацію діяльності екстремістської організації». Спочатку обвинувачених відправили в ізолятор, через сім місяців їх перевели під домашній арешт, а в лютому 2019 року відправили під підписку про невиїзд.

Наприкінці 2019 року слідчі затримали прихильників релігійного об'єднання «Свідки Єгови». Співробітники Слідчого комітету і ФСБ провели обшуки за п'ятьма адресами, де жили послідовники руху. У січні 2020 року Слідчий комітет порушив кримінальну справу стосовно 40-річного керівника релігійного об'єднання «Свідки Єгови» в Мурманську, його ім'я не називається.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни. Як відзначав правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».