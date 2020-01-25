У Росії хочуть спільної з Україною заявки на проведення чемпіонату Європи з гандболу

У Росії заявили про можливість подати спільну з Україною заявку на проведення цими двома країнами разом жіночого чемпіонату Європи з гандболу в результаті прискорення інтеграційних процесів між ними.

Як заявив президент Федерації гандболу Росії Сергій Шишкарьов, ідеться про чемпіонат 2026 року.

В інтерв’ю російському державному агентству «ТАСС» він сказав, що в Європейській федерації гандболу дедалі частіше надають перевагу спільним заявкам від кількох країн, тому Росії варто «обговорювати спільну заявку з Білоруссю чи Україною».

«Із Україною ми зараз реально обговорювали такий варіант. Чому б ні? Я впевнений, що ситуація почне поліпшуватися, прискоряться інтеграційні процеси. Може, великий внесок у це зробить і спорт», – цитує його слова російське агентство.

Шишкарьов не уточнив, із ким в Україні він обговорював такий варіант.

Про можливі реакції з України на таку пропозицію на цей час не відомо.

Раніше 25 січня право провести жіночий чемпіонат Європи з гандболу, які проходять що два роки, на 2024 рік віддали Угорщині, Австрії і Швейцарії разом, Росія теж претендувала на нього наодинці. 2022 року цей чемпіонат приймуть Словенія, Чорногорія і Північна Македонія, а найближчий, 2020 року, – Данія і Норвегія.

Росія з весни 2014 року веде проти України гібридну війну, за що зазнала низки санкцій із боку Заходу. В Україні Росія офіційно визнана державою-агресором.

Нинішня влада України значно примирливіше ставиться до позиції Росії, ніж попередня. Зокрема, її чільники намагаються уникати в офіційних ситуаціях називати призвідника війни прямим текстом.