Центробанк Росії повідомив, у скільки разів зріс відтік капіталу з країни

Банк Росії, центральний банк країни, повідомив, у скільки разів збільшився чистий відтік капіталу з Росії за термін із січня по жовтень цього року порівняно з таким самим періодом минулого року – за повідомленням, цей відтік зріс утричі. Тепер він склав 42,2 мільярда доларів.

Відповідно до прогнозу центробанку станом на жовтень, за результатами всього 2018 року відтік капіталу з Росії, за умови середньорічної ціни на нафту в 72 долари за барель, очікується на рівні 66 мільярдів доларів. Багато експертів вважають, що ця цифра занижена.

Також 11 листопада в Росії оприлюднили ще одні дані: число росіян, яким тимчасово заборонили виїзд за кордон через фінансові борги, зросло до 6 мільйонів. Це на 60 відсотків більше від даних за аналогічний період минулого року, повідомив директор російської Федеральної служби судових приставів Дмитро Арестов.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!