Росія відкриє військову базу на Червоному морі

Росія відкриє пункт матеріально-технічного забезпечення Військово-морського флоту на території Судану, на узбережжі Червоного моря. Урядову постанову з проєктом угоди підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін. Проєкт обговорювався ще з колишнім президентом Судану, скинутим унаслідок військового перевороту.

Згідно з документом, на російській базі можуть служити до 300 осіб і розміщуватися до чотирьох кораблів, в тому числі з ядерною енергетичною установкою. Угода планується на 25 років з автоматичним продовженням на 10 років у разі, якщо сторони не заперечуватимуть.

Про можливе будівництво російської бази на Червоному морі ще в 2017 році заявляв тодішній президент країни Омар аль-Башир під час візиту до російського міста Сочі. Він пов’язував необхідність будівництва з «захистом від агресивних дій США».

У квітні 2019 року диктатор був повалений у результаті військового перевороту. Він був засуджений до двох років в’язниці за корупцію, уряд Судану погодився видати політика Міжнародному кримінальному суду в Гаазі, де він постане за звинуваченням у геноциді.

Нинішня влада Судану намагається поліпшити відносини зі Сполученими Штатами.