Росія змінила настрої виборців у США в 2016 році – ексдиректор ЦРУ

Колишній директор Центрального розвідувального управління Джон Бреннан вважає, що російське втручання в президентські вибори 2016 року змінило думку «хоча б одного виборця» у США, але утримався від висновку, що операція вплинула на результат голосування.

«Я не знаю, одного виборця чи мільйона виборців, я не знаю. Чи змінило це результат (виборів у цілому – ред.), я не знаю», – сказав Бреннан у Національному прес-клубі у Вашингтоні 30 жовтня.

У 2013–2017 роках Бреннан обіймав посаду директора ЦРУ в адміністрації президента Барака Обами.

Кілька офіційних розслідувань дійшли висновку, що російські хакери та тролі стояли за кампанією впливу на громадську думку американців через різні канали напередодні виборів 2016 року.

Кремль незмінно заперечує втручання у вибори за кордоном.