У Росії солдат застрелив вісьмох військовослужбовців

Військовослужбовець у Забайкальському краї Росії відкрив вогонь по товаришах по службі у військовій частині в селищі Горний, повідомляють російські інформагенції.

Загинули вісім людей, ще двоє зазнали поранень, їх госпіталізували, повідомили в Міністерстві оборони Росії. Серед загиблих є солдати-строковики. Життя поранених поза небезпекою.

Стрілянину розпочав солдат строкової служби. Це сталося під час зміни варти, зловмисник затриманий, повідомили в російському оборонному відомстві.

У Міністерстві оборони розповіли, що військовий міг розстріляти товаришів по службі через нервовий зрив, спричинений особистими причинами.