У Росії учасника протестів Коваленка засудили до 3,5 року колонії

Суд у Москві засудив учасника опозиційної акції в Москві 27 липня Євгена Коваленка до трьох з половиною років колонії загального режиму. Прокуратура просила для нього п'ять років колонії. Справа Коваленка була розглянута за два дні.

За версією слідства, обвинувачений «силою штовхнув обома руками в область тулуба поліцейського Євгена Терещенка, від чого той втратив рівновагу і впав з висоти власного зросту на гранітні сходи, зазнавши фізичного болю». Згодом Коваленко «схопив обома руками за бронежилет бійця Нацгвардії Максима Салієва, різко смикнув і потягнув його на себе, завдаючи фізичного болю», а потім, «продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, схопив сміттєвий бак і кинув його в Салієва, влучивши в область пояса». Боєць Нацгвардії також зазнав «фізичного болю».

На кадрах, знятих на акції 27 липня, видно, що перед тим, як кинути урну, Коваленко намагався захистити інших людей від силового затримання поліцейськими. При цьому сміттєвий бак падає поруч зі співробітником Росгвардіі, а не влучив у нього. Після цього Коваленко спробував втекти, але його наздогнав і затримав оперативник у цивільному одязі Андрій Разумов.

Сам Коваленко під час судового засідання свою провину не визнав. Виступаючи з останнім словом, він заявив, що його «дії були продиктовані свавіллям і були спрямовані на те, щоб перешкодити побиттю людей».

Раніше Тверський суд Москви засудив учасника акції протесту 27 липня Кирила Жукова до трьох років колонії загального режиму. За версією обвинувачення, Жуков смикнув за шолом співробітника Росгвардіі Аскарбека Мадреймова, чим заподіяв йому фізичного болю. Сам Мадреймов розповідав, що «лямки шолома вдавилися в підборіддя».

Неузгоджена хода опозиції, за підсумками якої Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи про масові заворушення і застосування насильства щодо поліцейських, відбулася 27 липня в центрі Москви. Акція стала частиною протесту проти недопуску опозиційних кандидатів до місцевих виборів у Москві. За цей час поліція затримала близько трьох тисяч людей, десятки опозиційних кандидатів були заарештовані за звинуваченням у порушенні закону про мітинги. У кримінальній справі про масові заворушення були заарештовані 16 людей. Правозахисники вважають, що жодної з подій, які можна кваліфікувати як «масові заворушення», в Москві не відбулося.

3 вересня суд у Москві ухвалив вироки першим двом обвинуваченим. 25-річний Іван Подкопаєв був засуджений на три роки колонії за звинуваченням у застосуванні насильства до представника влади, за версією слідства, він розпорошив перцевий балончик у бік спецпризначенців. 25-річний Данило Беглець був засуджений на два роки. Суд постановив, що він потягнув за руку поліцейського, який затримував протестувальників.

Того ж дня Слідчий комітет оголосив, що припинене кримінальне переслідування п'ятьох обвинувачених у справі про масові заворушення. Ще одному з них, Єгору Жукову, змінили звинувачення з участі в заворушеннях на звинувачення в публічних закликах до екстремістської діяльності в інтернеті і перевели під домашній арешт. Також з-під варти під домашній арешт був переведений Сергій Фомін.