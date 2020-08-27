У Росії військового ракетних військ підозрюють у передаванні секретних даних Україні

У місті Барнаул у Сибіру затриманий військовослужбовець Ракетних військ стратегічного призначення Міноборони Росії, підозрюваний у розголошенні секретних даних українській розвідці, повідомляє 27 серпня російська державна інформагенція ТАСС із посиланням на Центр громадських зв’язків ФСБ.

За даними спецслужби, підозрюваний збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю, до Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець поміщений під варту за рішенням суду. Щодо нього порушено кримінальну справу за статтею 275 Кримінального кодексу Росії ( «Державна зрада»). Покарання за нею становить від 12 до 20 років позбавлення волі.

Українська сторона наразі не коментувала повідомлень із Росії.