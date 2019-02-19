Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 Лютий 2019, Київ 10:31
Новини | Політика

Росія включила Україну до «трійки» країн за розміром завданого їй збитку

Розмір ймовірних збитків Росії з боку України оцінюють у 775 мільйонів доларів

Дивитись коментарі

Міністерство економічного розвитку Росії включило Україну до «трійки» країн за розміром завданого Росії збитку.

Згідно з презентацією під назвою «Про роботу щодо усунення бар’єрів на зовнішніх ринках», розмір ймовірних збитків Росії з боку України оцінюють у 775 мільйонів доларів. На другому місці йде США (1,17 мільярда доларів), а на першому – Європейський союз (2,42 мільярда доларів).

У Міністерстві економічного розвитку Росії зазначили, що Україна посідає «друге» місце за кількістю обмежувальних заходів стосовно Росії. У відомстві нарахували 22 такі заходи.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG