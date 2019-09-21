Росія: журналістці, яка співпрацювала з Радіо Свобода, висунули звинувачення у виправданні тероризму

Журналістці Світлані Прокоп’євій, яка позаштатно співпрацювала з Радіо Свобода, висунули звинувачення в публічному виправданні тероризму, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на адвоката журналістки Тетяну Мартинову.

Адвокат уточнила, що не може коментувати деталі процесу, оскільки з неї та підзахисної взяли нову підписку про нерозголошення. За словами Мартинової, вже наступного тижня розслідування може бути закінчене і захист отримає матеріали справи для ознайомлення.

«Зараз можу сказати тільки одне: Світлана Володимирівна, звичайно ж, не визнає свою провину», – зазначила Мартинова.

Кримінальну справу стосовно журналістки порушили восени 2018 року після її виступу в ефірі радіостанції «Ехо Москви в Пскові». Ефір був присвячений теракту біля будівлі ФСБ в Архангельську: Прокоп’єва заявила, що держава «сама виховала» покоління громадян, які борються з нею. Наглядове відомство «Роскомнагляд» побачило в цих словах ознаки виправдання тероризму.

Після цього «Ехо Москви в Пскові» оштрафували на 150 тисяч рублів, а місцева газета, яка передрукувала матеріал радіо, отримала штраф 200 тисяч рублів. У лютому 2019 року в будинку Прокоп’євої відбувся обшук, а саму її викликали на допит. У липні 2019 року журналістку внесли до російського списку екстремістів і терористів.