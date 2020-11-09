У Росії солдат розстріляв трьох людей на аеродромі – ЗМІ

На військовій повітряній базі неподалік російського міста Воронежа солдат розстріляв трьох людей на аеродромі, повідомляють російські інформаційні агентства. За даними агентства ТАСС, один з постраждалих вижив і перебуває в реанімації.

ЗМІ пишуть, що рядовий посварився з майором, який здійснював перевірку, забрав у нього пістолет і вистрелив. Згодом він відкрив вогонь у водія-строчника та ще одного солдата.

За однією з версій, солдат 2000 року народження заблокований в одному з приміщень аеродрому «Балтимор», за іншою – він перебуває в розшуку.