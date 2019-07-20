Спецбригада на білоруському кордоні відреагувала на повідомлення про російські війська

Новостворена спеціальна бригада Збройних сил України, розташована на північному кордоні України з Білоруссю, відреагувала на повідомлення в соцмережах про наявність поблизу кордону на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження російських військ.

«Про наявність зазначеної інформації вже доведено до командування всіх рівнів. На даний час факт присутності російських військ біля північного кордону України на білоруській частині Чорнобильської зони відчуження вже перевіряється», – повідомила у фейсбуці 61-а окрема піхотна єгерська бригада.

«В разі його підтвердження 61 опєбр готова за лічені години приступити до оборони України на вказаній ділянці українсько-білоруського кордону і дати гідну відсіч агресорові», – запевнила прес-служба бригади.

61-а окрема піхотна єгерська бригада в її нинішньому вигляді була сформована відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних сил України від 25 квітня 2019 року: тодішня 61-а окрема піхотна бригада Корпусу резерву була переведена до бойового складу як 61-а окрема піхотна єгерська бригада з головною метою посилення оборони України на північному кордоні.

Підрозділи бригади призначені для ведення бойових дій у лісовій і болотистій місцевості і комплектуються лише військовослужбовцями контрактної служби, які мають досвід бойових дій або цивільна діяльність яких має спорідненість зі специфікою бригади (мисливці, єгері, співробітники лісових господарств), повідомляло тоді командування бригади.

В Україні вже не раз висловлювали занепокоєння ймовірністю того, що війська Збройних сил Росії можуть бути використані як сили вторгнення в разі рішення Кремля почати широкомасштабну воєнну інтервенцію в Україні, зокрема й діючи з території Білорусі.