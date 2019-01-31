Росія: 17-річна дочка опозиційної активістки померла, матір пустили до реанімації з-під домашнього арешту

У Ростові-на- Дону померла в реанімації 17-річна дочка активістки «Відкритої Росії» Анастасії Шевченко, яка стала фігуранткою кримінальної справи про роботу «небажаних» організацій, повідомляють російські ЗМІ.

Анастасії Шевченко, яка перебуває під домашнім арештом, дозволили відвідати дочку в лікарні лише незадовго до смерті дитини.

Дочка Анастасії Шевченко Аліна була госпіталізована з обструктивним бронхітом з інтернату для дітей з особливостями розвитку. Спочатку ЗМІ повідомляли, що матері не дають відвідати дитину, проте потім стало відомо, що слідчий відпустив Шевченка в лікарню.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не стежать за справою Шевченко.

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Про переслідування активістки стало відомо 21 січня. Це перше в Росії кримінальне провадження за статтею про роботу «небажаної» організації. При цьому «небажаними» в Росії визнали британські організації Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia), пов’язані з Михайлом Ходорковським, а не російську організацію «Відкрита Росія».