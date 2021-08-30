У Росії затримали учасника пікету на підтримку запропонованого Навальним «розумного голосування»

У російському Санкт-Петербурзі поліція затримала активіста Микиту Ільїна під час одиночного пікету на Невському проспекті у неділю, про що він повідомив порталу «ОВД-Инфо».

Згідно з повідомленням, Ільїна затримали через 20 хвилин після початку пікету, забрали у відділок і склали протокол про порушення правил режиму підвищеної готовності, який діє в Санкт-Петербурзі через поширення COVID-19. Потім активіста відпустили.

Повідомляється, що також поліцейські затримали ще двох активістів Кирила Іунчука та Дмитра Моралікова, які буцімто голосно кричали на вулиці – їм закидають дрібне хуліганство.

Проєкт «Розумне голосування» з’явився в 2018 році перед виборами губернатора Санкт-Петербурга і в Мосміськдуму. Основна мета проєкту нині заарештованого опозиціонера Олексія Навального – підтримка кандидатів, які не мають стосунку до партії «Єдина Росія».

19 вересня Росія голосуватиме за обрання депутатів нижньої палати російського парламенту, Державної думи, 39 регіональних парламентів та 9 губернаторів.