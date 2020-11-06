Активіст влаштував біля будівлі ФСБ в Москві акцію на підтримку політв’язнів в образі Христа

Російський активіст Павло Крисевич влаштував увечері 5 листопада біля будівлі ФСБ Росії на Луб’янці акцію на підтримку політв'язнів. Крисевича затримали, повідомляє «Настоящее время».

Активіст став на табуретку і прив’язав свої руки до дерев’яного хреста, імітуючи розп’яття Ісуса Христа. В опублікованому ролику чутно, що Крисевич говорить силовикам, які підійшли до нього: «Я прибитий».

Біля хреста лежали томи кримінальних справ з написами «Справа Бориса Нємцова» і «Справа сестер Хачатурян». За даними кореспондента Znak.com, інші активісти, одягнені в плащі з написом ФСБ, підпалили томи справ.

У червні 2020 року Крисевич влаштовував у Петербурзі акцію на підтримку фігурантів справи «Сети». Він прикував себе наручниками і розкидав листівки на підтримку Віктора Філінкова і Юлія Бояршинова: суд дав їм 7 і 5,5 роки колонії за «участь у терористичному співтоваристві».