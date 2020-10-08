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08 жовтня 2020, Київ 12:48
Новини | Міжнародні

Росія: через вибухи на артскладах біля Рязані постраждали 13 людей

Пожежа, а слідом за нею серія вибухів, сталися в районі селища Желтухіне Рязанської області вдень 7 жовтня

Через вибухи на складах зі зберігання боєприпасів у Рязанській області Росії постраждали 13 людей, повідомляють у четвер російські державні ЗМІ із посиланням на місцеву владу.

Повідомляється, що пожежа і вибухи на складах боєприпасів в Рязанській області тривають.

Пожежа, а слідом за нею серія вибухів, сталися в районі селища Желтухіне Рязанської області вдень 7 жовтня. У Міністерстві оборони Росії заявили, що причина надзвичайної події – загоряння сухої трави, після чого «поривчастим вітром вогонь перекинуло на майданчик зберігання артилерійських снарядів».

Влада повідомила про евакуацію понад півтори тисячі людей, чиновники вирішили перекрити рух трасою в районі інциденту.

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