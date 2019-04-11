Росія «викручує руки» Білорусі – Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко порівняв із санкціями дії Москви, яка закриває російський ринок для частини білоруських товарів. «Там уже знахабніли настільки, що починають нам викручувати руки», – цитує Лукашенка агентство «Белта».

Президент Білорусі нагадав про ситуацію з аварійним станом нафтопроводів, які йдуть через територію країни. Півтора року тому білоруська влада провела їхній ремонт, не перекриваючи поставки, щоб Росія не зазнала збитків.

Москва не відповідає на добре ставлення Мінська, заявив Лукашенко. «Добро, яке ми робимо для Російської Федерації, нам обертається постійно злом», – заявив Лукашенко.

Раніше цього тижня Россільгоспнагляд оголосив про тимчасові обмеження на постачання яблук і груш з Білорусі через підроблені фітосанітарні сертифікати.

Це не перший випадок, коли відомство вдається до таких заходів. Россільгоспнагляд також критикує Мінськ за те, що в Росію продовжують надходити з Європи продукти, що потрапили під продовольче ембарго.

У Кремлі заявили, що Росія з розумінням ставиться до емоційних заяв президента Білорусі. Однак у Москві вважають, що тональність цих заяв мала б більше відповідати союзницькому характеру відносин двох країн, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше Олександр Лукашенко назвав «нісенітницею» розмови про те, що Росія «годує» Білорусь. За словами Лукашенка, дії Росії призвели до того, що Мінськ змушений розширювати співпрацю з Заходом. При цьому президент Білорусі зазначив, що, якщо б економічні відносини з Росією були «нормальними», не було б необхідності і в домовленостях із ЄС.