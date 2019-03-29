Росія: борги громадян наблизилися до історичного максимуму

Боргове навантаження громадян Росії наблизилося до історичного рекорду за 5 років. Відношення щомісячних платежів за кредитами до місячного доходу позичальника зараз становить майже 10%, повідомляє російська служба Радіо Свобода. Цей показник майже зрівнявся з піковими значеннями 2014 року, заявила директор департаменту фінансової стабільності Банку Росії Єлизавета Данилова.

Згідно з її даними, це пов’язане зі зростанням незабезпеченого споживчого кредитування. Якщо тенденція збережеться, російський регулятор має намір вжити заходів, але не уточнює деталей.

При цьому боргове навантаження за іпотекою перебуває на низькому рівні і росте повільно. За словами Данилової, це пов’язано з тим, що іпотека є довгостроковою позикою, для якої характерні більш низькі відсоткові ставки, це більш комфортний вид кредитування для позичальників. Динаміка ж боргового навантаження населення багато в чому визначається зростанням незабезпеченого споживчого кредитування.

Рівень заборгованості жителів Росії за споживчими кредитами за 2018 рік став рекордним за 5 років. За минулий рік громадяни набрали рекордну кількість кредитів. Наприкінці лютого були оприлюднені дані, згідно з якими загальна заборгованість населення банкам склала майже 15 трильйонів рублів (понад 6 трильйонів гривень). Середнє кредитне навантаження на одну сім’ю торік зросло до 27%, а середній борг склав 263 тисячі рублів (це майже 110 тисяч гривень).