США: прокурори в справі Бутіної просять ще місяць для завершення слідчих дій

Суд у США на слуханнях 26 лютого не призначив дату оголошення вироку росіянці Марії Бутіній на прохання сторони обвинувачення. Прокурори повідомили, що їм потрібний час для завершення слідчих дій. Адвокат Бутіної Роберт Дрісколл заявив в суді, що його підзахисна готова до ухвалення обвинувального вироку. Наступне судове засідання відбудеться 28 березня.

Влада США вирішує питання, чи буде Бутіна відбувати покарання в США або ж її депортують до Росії. Захист сподівається, що росіянка отримає вирок, еквівалентний терміну вже відбутого ув'язнення і незабаром буде вислана зі США.

Бутіна є засновницею російського руху «Право на зброю». Росіянку затримали в США 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагодити контакт між президентами Росії і США в обхід офіційних каналів.

У грудні 2018 року Бутіна визнала себе винною в змові проти США і погодилася співпрацювати зі слідством. На слуханнях вона заявила, що діяла під керівництвом офіційної особи з Росії та хотіла встановити контакти з республіканцями і Національною стрілецькою асоціацією США. Звинувачення в діяльності як іноземного агента і конспіративній діяльності на користь Росії Бутіна відкинула.

Сторона обвинувачення говорила про зв’язок Бутіної з колишнім російським законодавцем і членом керівництва російського Центрального банку Олександром Торшиним. За три місяці до арешту Бутіної міністерство фінансів США запровадило проти Торшина фінансові санкції.

У Кремлі звинувачення проти Бутіної назвали «безпідставними».