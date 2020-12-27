Суд у Росії заборонив чотири архівних відео про війну в Чечні – ЗМІ

Суд у північно-кавказькому місті Нальчик заборонив чотири архівні відеозаписи інформаційного агентства Associated Press про збройні конфлікти в Чечні в 1990-х і 2000-х роках через нібито «пропаганду жорстокості».

Як повідомили у неділю видання «МБХ медіа» та «Медуза», в одному з відео, заборонених судом 27 грудня, видно полонених російських військових в 1995 році.

На відео, яке переглянули майже 2 мільйони разів, російський офіцер каже, що з ним поводились «дуже дивно» і критикує російську тактику у війні.

Ще одне відео, також 1995 року, демонструє результати російських наступів на чеченські міста Грозний, Аргун та Шалі.

У рішенні суду вказано, що відео «сприяють вчиненню незаконної діяльності», можуть спровокувати «негативні соціальні, економічні та інші наслідки» та порушити «право громадян на проживання в правовій державі, гарантоване конституцією».

Росія провела дві війни проти сепаратистів у Чечні. Перша розпочалася в грудні 1994 року і тривала до серпня 1996-го, закінчившись мирною угодою, яка надала республіці значну автономію.

Друга чеченська війна розпочалася в серпні 1999 року і формально закінчилася, коли Росія оголосила про закінчення «контртерористичної операції» в республіці в квітні 2009 року.

Конфлікти спричинили десятки тисяч цивільних жертв та сотні тисяч переміщених осіб.

Обидві кампанії критикували вітчизняні та міжнародні правозахисники за порушення прав та жорстокість з обох сторін.