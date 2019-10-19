Щонайменше 13 людей загинули через прорив дамби у Росії

Щонайменше 13 людей загинули і 15 поранені в результаті прориву дамби біля селища Щетинкіно Красноярського краю, сибірського регіону Росії.

Як передають російські ЗМІ з посиланням на МНС, в результаті стихійного лиха на річці Сейба 15 людей вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що дамбу золотодобувної копальні, де працювали близько 270 людей, прорвало о 6-й ранку за місцевим часом. Два тимчасових житлових приміщення були затоплені.

На місці події працюють російські рятувальники.