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19 Жовтень 2019, Київ 11:20
Новини | Міжнародні

Щонайменше 13 людей загинули через прорив дамби у Росії

Дамбу прорвало о 6-й ранку за місцевим часом

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Щонайменше 13 людей загинули і 15 поранені в результаті прориву дамби біля селища Щетинкіно Красноярського краю, сибірського регіону Росії.

Як передають російські ЗМІ з посиланням на МНС, в результаті стихійного лиха на річці Сейба 15 людей вважаються зниклими безвісти.

Повідомляється, що дамбу золотодобувної копальні, де працювали близько 270 людей, прорвало о 6-й ранку за місцевим часом. Два тимчасових житлових приміщення були затоплені.

На місці події працюють російські рятувальники.

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