У Росії від коронавірусу померли майже 14 тисяч людей

У Росії за минулу добу від ускладень, викликаних COVID-19 померли 129 людей, таким чином загальне число смертей збільшилася до 13 802, повідомляє оперативний штаб із боротьби з коронавірусною інфекцією.

Згідно з повідомленням, за попередню добу кількість випадків коронавірусу в Росії збільшилася на 5 509, одужали 9 322 людини.

Загалом від початку епідемії в Росії зареєстровано 629 655 випадків COVID-19.

Росія залишається одним із світових лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.