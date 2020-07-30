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30 липня 2020, Київ 13:26
Новини | Коронавірус

У Росії від коронавірусу померли майже 14 тисяч людей

Росія залишається одним із світових лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом

У Росії за минулу добу від ускладень, викликаних COVID-19 померли 129 людей, таким чином загальне число смертей збільшилася до 13 802, повідомляє оперативний штаб із боротьби з коронавірусною інфекцією.

Згідно з повідомленням, за попередню добу кількість випадків коронавірусу в Росії збільшилася на 5 509, одужали 9 322 людини.

Загалом від початку епідемії в Росії зареєстровано 629 655 випадків COVID-19.

Росія залишається одним із світових лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

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