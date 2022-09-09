У Росії почалося триденне голосування на виборах різного рівня

У Росії почалося триденне голосування, в перебігу якого 9-11 вересня обиратимуть губернаторів у 14 регіонах країни та депутатів шести законодавчих зборів. Також оберуть 12 рад депутатів адміністративних центрів. Пройдуть вибори до органів місцевого самоврядування різного рівня.

Передбачається замістити понад 31,2 тисячі депутатських мандатів та виборних посад.

Напередодні голова ЦВК Росії Елла Памфілова заявила, що виборча система Росії повністю готова до проведення «єдиного дня голосування». За її словами, звернень і скарг щодо виборчого процесу «як ніколи – мало» – близько 1,4 тисячі.

У столиці Росії Москві мають обрати 1417 депутатів. Команда російського опозиційного політика Олексія Навального оголосила про запуск на муніципальних виборах у Москві «Розумного голосування».

У вересні 2021 року у Росії проходили вибори до Держдуми. У Москві тоді багато кандидатів від «Розумного голосування», які лідирували за підсумками підрахунку голосів на дільницях, поступилися провладним кандидатам в останній момент – після того, як були оголошені результати електронного голосування.

Перед муніципальними виборами у вересні 2022 року влада використала «Розумне голосування» для зняття незалежних кандидатів з виборів. Наклейку «розумного голосування» визнали «демонстрацією екстремістської символіки».Покарання за цією статтею, що вступило в силу, не дозволяє висуватися на будь-яких виборах протягом року.