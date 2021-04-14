Росія: помічника представника Путіна засудили за державну зраду

Московський міський суд засудив помічника представника президента Росії Володимира Путіна в Уральському федеральному окрузі до 12,5 років колонії за державну зраду.

Олександра Воробйова затримали у липні 2019 року і звільнили незабаром після арешту. Його начальник – уповноважений представник Микола Цуканов незабаром після порушення кримінальної справи покинув державну службу.

Справа Воробйова слухалася в закритому режимі, сторона обвинувачення стверджувала, що у справі присутні таємні матеріали. На момент арешту Воробйова його начальник входив до Ради безпеки Росії, до складу Державної прикордонної комісії та президентської Ради з пріоритетних проєктів.

Після затримання Воробйова повідомляли, що при собі у нього виявили паспорт громадянина Польщі та апаратуру для записування. Неназване джерело видання «Коммерсант» розповідало, що у чиновника був невисокий рівень доступу до держтаємниці, але він міг бачити і обробляти документи свого начальника. ЗМІ називали арештованого особистим юристом Цуканова. Припускали, що він міг передавати за кордон, зокрема Польщі, зміст засідань Ради безпеки.

Цуканов після арешту заявив, що був шокований звинуваченнями на адресу свого помічника. Він пішов з посади восени 2020 року. Після цього Цуканов став віцепрезидентом «Ростелекома».

Воробйов вироком суду був позбавлений чину дійсного державного радника третього класу (відповідає військовому званню генерал-майора). Після арешту його виключили з «Єдиної Росії». Його захист справу не коментував.