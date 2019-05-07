У Росії пройшов «парад дошкільних військ»

У російському місті П'ятигорськ у Ставропольському краї понад 500 вихованців дитячих садків промарширували у військовій формі по площі біля Вічного вогню. Вони були одягнені у форму піхотинців, танкістів, льотчиків, моряків, артилеристів і медсестер, повідомляє сайт міста.

Діти співали, читали вірші про перемогу і виконали танець на згадку про загиблих у Великій вітчизняній війні (так у Росії називають ту частину Другої світової війни, в якій СРСР протистояв нацистській Німеччині – ред.).

«Чим раніше починається патріотичне виховання, тим здоровіше суспільство», – сказала начальник управління освіти адміністрації П’ятигорська Наталя Васютіна. Мер П'ятигорська Андрій Скрипник, який приймав «парад», вважає, що захід може стати традиційним.

Як повідомив телеканал «Дождь», із сайту адміністрації П’ятигорська зняли фотографію, на якій діти тримали в руках іграшкові американські автоматичні гвинтівки М16.

У Держдумі розкритикували парад за іграшкові автомати в руках у вихованців дитсадка. «А те, що виходять з квітами – це дуже добре», – заявила депутат Тамара Плетньова.

Упродовж останніх років представники влади Росії часто говорять про необхідність патріотичного виховання дітей та молоді. У Росії створена організація «Юнармія», в яку приймають школярів. Заохочується участь дітей у військовій формі в заходах, присвячених перемозі над нацизмом у Другій світовій війні.