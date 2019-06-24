Росія продовжила «контрсанкції» щодо продуктів із Євросоюзу

Президент Росії Володимир Путін 24 червня підписав указ про продовження санкцій відносно Євросоюзу. Документ передбачає, що заборона на ввезення продуктів з ЄС діятиме до кінця наступного року. В указі Путіна стверджується, що це зроблено «в інтересах безпеки країни».

У Москві називають заходи «контрсанкціями». Їх запровадили в 2014 році проти країн, які підтримали обмеження щодо Росії після анексії Криму. Влада публічно знищує «санкційну» їжу, яку знаходять на прилавках магазинів або конфіскують на кордоні.

За чотири роки були знищені десятки тонн продуктів. В останні місяці лунали пропозиції розширити чорні списки їжі, зокрема, заборонити росіянам ввезення сирів і хамону з-за кордону в особистому багажі. Але ці плани реалізовані ще не були.