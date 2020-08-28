Збірна Росії з художньої гімнастики відмовилася їхати на чемпіонат до Києва

Збірна Росії з художньої гімнастики не візьме участь у чемпіонаті Європи, який запланований у Києві наприкінці листопада, повідомила 27 серпня пресслужба Європейського гімнастичного союзу.

Президент Російської федерації художньої гімнастики Ірина Вінер-Усманова в коментарі державним ЗМІ Росії пояснила, що причиною такого рішення стала неможливість «сидіти два тижні в ізоляції», як того вимагає сторона-господар змагань.

Водночас у Федерації гімнастики України раніше заявили, що «детальна інформація про формат змагань, прийняті протиепідемічні заходи безпеки, а також про можливість проведення чемпіонату з участю глядачів буде оприлюднена не раніше осені».

«Формат змагань залишається таким же, як планувалося спочатку, включаючи отримання олімпійських ліцензій», – заявляла у червні Федерації гімнастики України.

Чемпіонат Європи з художньої гімнастики в Києві запланований на 26-29 листопада. Наразі участь в турнірі підтвердили близько 300 гімнасток з 39 країн.

36-й чемпіонат Європи з художньої гімнастики мав відбутися в українській столиці 21-24 травня, але його перенесли через поширення коронавірусу.