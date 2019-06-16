У Москві відбувся узгоджений владою мітинг на підтримку журналіста Голунова

У центрі російської столиці Москви відбувся узгоджений мітинг «За закон і справедливість для всіх». Захід узгоджувався як акція на підтримку журналіста видання «Медуза» Івана Голунова, проте пізніше основне гасло було змінене. За різними оцінками, в мітингу взяли участь від кількох сотень до 1600 людей (найбільше число учасників подає МВС Росії – ред.)

Організаторами мітингу є голова Спілки журналістів Москви Павло Гусєв, голова Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов і редактор телеканалу RT Катерина Винокурова.

Мітинг був узгоджений 11 червня, в день, коли МВС оголосило про припинення кримінальної справи проти Голунова. Ініціатор пікетів і один з організаторів ходи на підтримку Голунова Ілля Азар заявляв, що один із організаторів мітингу пропонував йому провести ці заходи замість демонстрації 12 червня, розігнаної силовиками.

Азар закликав не приходити на узгоджений захід, назвавши його «фейком» та «імітацією відповіді» на дії проти Голунова.

Іван Голунов був затриманий 6 червня і звинувачений у збуті наркотиків. Сам він заявив, що наркотики йому підкинули. На його захист виступили тисячі журналістів, громадські діячі, діячі культури. Голунова відправили під домашній арешт, а 11 червня міністр внутрішніх справ Росії Колокольцев оголосив про припинення кримінального переслідування через відсутність доказів провини.