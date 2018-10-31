Росія: в Інгушетії відновився протест проти передачі земель Чечні

У столиці російського регіону Інгушетія, місті Магас, 31 жовтня відбувся узгоджений мітинг проти передачі іншому росйському регіону, Чечні, частини території республіки. У ньому брали участь близько тисячі людей, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на слова одного з лідерів протестів Бараха Чемурзієва.

Він також розповів, що Всесвітній конгрес інгуського народу ухвалив рішення призупинити вуличні протести, оскільки мета протестів досягнута. Конституційний суд Інгушетії 30 жовтня скасував угоду про зміну кордону з Чечнею і зажадав провести референдум з цього питання. У відповідь лояльний Москві лідер регіону Юнус-Бек Євкуров заявив, що це не є компетенцією Конституційного суду Інгушетії.

26 вересня керівники Інгушетії та Чечні Юнус-Бек Євкуров і Рамзан Кадиров підписали договір про закріплення адміністративного кордону між регіонами. Документ викликав протести в Інгушетії: за ним Чечні передається частина території Сунженського району, яку в республіці вважають своєю. Це практично незаселена територія, де, як вказують геологи, є поклади нафти.

4 жовтня в Магасі розпочалися акції протесту проти угоди. Пізніше вони були припинені до 31 жовтня.

Минулого тижня глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував проводити мітинги на підконтрольних йому територіях, заявивши, що після цього учасники протестів можуть не поїхати додому живими. Так Кадиров відреагував на образи мітингувальників у Магасі, які нібито обізвали його «пастухом».