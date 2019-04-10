Американця Калві в Росії можуть перевести під домашній арешт

Російські слідчі клопочуть про переведення керівника фонду Baring Vostok Майкла Калві під домашній арешт, повідомляють російські інформагенції з посиланням на речника Басманного суду Москви. Суд розгляне клопотання 11 квітня.

Baring Vostok – найбільший фонд, що інвестує в російський інтернет-бізнес. Він брав участь у фінансуванні більшості успішних російських інтернет-стартапів.

У березні газета Financial Times повідомляла, що керівники великих американських компаній можуть бойкотувати Петербурзький міжнародний економічний форум у зв’язку з арештом підприємця.

За звільнення Калві висловилися кілька відомих російських бізнесменів та чиновників.

Майкла Калві затримали 15 лютого. Він перебуває під вартою. За версією слідства, він організував шахрайську схему розкрадання 2,5 мільярда рублів з банку «Східний». Калві звинувачення відкидає.

Раніше в суді Калві назвав підозри на свою адресу брехнею і пов’язав їх з корпоративним конфліктом між ним, членом ради директорів банку «Східний» Шерзодом Юсуповим та іншим акціонером Артемом Аветисяном.