МЗС Росії викликало посла Канади через інциденти довкола посольства в Оттаві

МЗС Росії викликало посла Канади через можливий напад на посольство Росії в Оттаві.

У повідомленні відомства від 19 вересня йдеться, що невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю на територію посольства Росії у канадській столиці. Міністерство також заявило, що правоохоронці в Оттаві не запобігли «агресивним» демонстрантам, які, за їхніми словами, заблокували вхід до консульського відділу посольства.

«Російська сторона вимагає вжити негайних заходів щодо гарантування належної безпеки російських організацій за кордоном, а також їхніх співробітників та членів їхніх родин», – йдеться у повідомленні.

У заяві не уточнюється, коли сталися інциденти.

Відносини між Росією та західними країнами, включаючи Канаду, загострилися після того, як наприкінці лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Канада закрила свій повітряний простір для російських літаків, заборонила російським суднам використовувати канадські порти та внутрішні води, заборонила продаж предметів розкоші до Росії та заборонила канадським банкам проводити операції з центральним банком Росії.

Оттава ввела санкції щодо приблизно 1500 російських громадян і компаній, включаючи президента Володимира Путіна, двох його дорослих дочок, російську спортсменку Аліну Кабаєву, яку вважають коханкою чи дружиною Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, керівницю Центрального банку Ельвіру Набіулліну та багатьох інших, наближених до російського президента осіб.