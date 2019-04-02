Росія надасть Білорусі новий кредит – для рефінансування старих позик

Росія надасть Білорусі кредит розміром до 600 мільйонів доларів, повідомляють російські інформагенції з посиланням на міністра фінансів Росії Антона Силуанова.

«Кошти підуть на рефінансування платежів для погашення основного боргу за раніше наданими Російською Федерацією позиками», – сказав російський міністр.

У січні міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович розповідав, що країна звернулася до Росії за кредитом на суму 600 мільйонів доларів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко на початку березня заявляв, що Мінськ не звертатиметься до Москви з питанням про надання кредиту.