Російський регулятор зажадав від проєкту Радіо Свобода видалити низку матеріалів про Крим

Російський регулятор «Роскомнагляд» («Роскомнадзор») вимагає від проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії видалити новину з коментарем російського опозиційного політика Гаррі Каспарова та матеріали про російський військовий призов в окупованому Криму.

Проєкт Крим.Реалії повідомив про отримання 12 нових повідомлень із вимогою видалення контенту, переважно про російський військовий призов на Кримському півострові.

«Роскомнагляд» вважає, що матеріали про російський військовий призов у Криму «містять відомості, поширення яких у Росії заборонене рішенням суду». Російське відомство уточнило, що у «забороненому» матеріалі не визнаються результати «кримського референдуму».

Також «Роскомнагляд» вважає коментар Гаррі Каспарова, який закликав негайно повернути анексований Крим під контроль України, таким, що «містить заклики до здійснення екстремістської діяльності».

«Роскомнагляд» 4 і 5 лютого відправив до редакції Крим.Реалії повідомлення з вимогою протягом доби видалити дев’ять матеріалів, написаних у 2019-2021 роках на основі розслідувань ФБК Олексія Навального про можливу резиденцію Володимира Путіна під Геленджиком.

Крим.Реалії не видалили матеріали, про які йдеться, оскільки вони відповідають редакційним стандартам.

1 лютого такі ж повідомлення про видалення матеріалів, що розповідають про розслідування ФБК, отримали телеканал «Дождь», радіостанція «Эхо Москвы», «Медуза», «Новая газета», Znak.com, саратівське видання «Свободные новости», магаданський портал «Весьма».

«Медуза», «Дождь», «Свободные новости», «Новая газета»» та Znak.com повідомили, що видалили зазначені матеріали на вимогу «Роскомнагляду».

«Роскомнагляд» також вимагав видалити матеріали, що розповідають про розслідування ФБК, від російської служби Радіо Свобода, телеканалу «Настоящее Время», сайтів Сибирь.Реалии, Север.Реалии, Idel.Реалии та інших проєктів RFE/RL.

Крим.Реалії – кримський проєкт української служби Радіо Свобода, започаткований у березні 2014 року, після окупації Росією Кримського півострова.